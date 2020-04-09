Экспертную оценку прошли 738 участников конкурса «Моя страна – моя Россия»

09.04.2020, 16:30, Новости дня

Свыше 700 участников XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – успешно прошли заочную экспертную оценку. Теперь им предстоит очная защита своих проектных инициатив.

Заочный этап проходил с 25 февраля по 1 апреля 2020 года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в двадцати номинациях конкурса заложены важнейшие составляющие национальных приоритетов развития России: вопросы образования, здравоохранения, экологии, развития родных языков и информационных технологий, развития городов и сел.

«Мы рассчитываем, что идеи, которые появятся в рамках проекта, будут реализованы и получат свое дальнейшее развитие при реализации национальных проектов России», – сказал он.

«Каждый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» не только привлекает все больше участников. Мы видим, что растет и число тех, кто выходит в очный этап – а это значит, что и конкуренция становится выше, и число тех, кто стремится к победе. В этот раз за новые возможности в очном этапе поборются 738 человек из 75 регионов России», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что лидерами по числу проектов, успешно прошедших в следующий этап, стали Санкт-Петербург – 45 конкурсантов, Республика Мордовия – 34, Московская область – 29, Краснодарский край – 27, Москва – 26, Волгоградская область – 24, Оренбургская область – 24, Липецкая область – 21, Воронежская область – 20, а также Республика Башкортостан – 20 участников.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса «Моя страна – моя Россия», отметила: «В XVII сезоне конкурса проекты участников оценивали 1154 эксперта из всех регионов страны. Все они – специалисты в различных областях. Они прошли обучение, тестирование и строгий квалификационный отбор из более чем двух тысяч желающих, подавших заявки. Считаю особенно важным, что каждый проект оценивался не менее чем тремя экспертами, что позволило дать всем участникам конкурса равный шанс на победу. Уже сегодня можно отметить, что участников конкурса отличает профессионализм, креативность, активная гражданская позиция, командный дух, желание быть востребованными и причастными к позитивным изменениям социально-экономического развития своей малой родины и всей России».

По словам руководителя конкурса «Моя страна – моя Россия», проректора РГГУ Ларисы Пастуховой, «конкурс постоянно меняется, это живой механизм развития гражданского общества. В XVII сезоне участники впервые разделены на две возрастные категории – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет».

«Появляются и новые номинации. В этом году ими стали «Мой Дальний Восток» и «Моя Арктика». Очная защита и награждение наших младших участников пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года. Несмотря на нынешнюю непростую ситуацию в стране и вынужденное изменение дат конкурса, очные защиты участников второй возрастной категории пройдут в запланированном формате. Новые даты мы сможем назвать после стабилизации эпидемиологической обстановки», – добавила Лариса Пастухова.

«Важно отметить, что в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», в заочном этапе которой приняло участие 2514 человек, треть проектов была направлена на создание цифровых платформ, целью которых является создание эффективного дистанционного взаимодействия, будь это врач и пациент или преподаватель и обучающийся. Время заставило нас работать удаленно, и цифровые технологии играют все большую роль. Пока наши участники ожидают очные туры, Российское общество «Знание» предложит серию обучающих семинаров, своего рода тренировочных, для будущей очной защиты», – отметила председатель «Российского общества «Знание» Любовь Духанина.

По словам президента Российской академии образования Юрия Зинченко, «двери Российской академии образования открыты для молодых педагогов и ученых, участвующих в конкурсе «Моя страна – моя Россия» как в реальном, так и в виртуальном режиме».

«Члены РАО приняли самое активное участие в экспертизе конкурсных проектов и уже по итогам стабилизации эпидемиологической ситуации ждут участников на традиционный педагогический форум для проведения очной защиты в одной из самых массовых номинаций этого года – «Моя педагогическая инициатива», – добавил он.

Финалисты и победители конкурса «Моя страна – моя Россия» получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

Список участников очного тура размещен на сайте конкурса www.moyastrana.ru.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».