Ученики смогут пользоваться сервисом «Яндекс.Школа» при досрочных каникулах

09.04.2020, 16:30, Новости дня

Сервис «Яндекс.Уроки» продолжит работу в случае принятия решения о досрочном начале каникул, он пользуется спросом, а контент дополняется научно-популярными лекциями, сообщил начальник отдела Центра педагогического мастерства Артем Шишов.

«Проект «Яндекс.Школа» мы запустили 31 марта, предполагается, что он будет работать до 31 мая. «Яндекс.Уроки» способны полноценно и дистанционно заменить школьное обучение в четвертой четверти», – отметил Шишов, передает Regnum.

Он поснил, что «Яндекс.Школа» проводит видеоуроки по 15 предметам школьной программы и дополнительные занятия для подготовки к ЕГЭ. Для учителей есть платформа для онлайн-трансляций, а также задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.

«Очевидно, что спрос на эти занятия есть. Общая посещаемость за первую неделю составила около 1 млн человек, то есть ежедневно сервисом пользовались более 150 тыс. учеников и учителей», – сказал Шишов.

Уроки дополняются научно-популярными лекциями, которые подготовлены таким образом, чтобы вызывать у школьников настоящий интерес. Используя школьные знания, они объясняют окружающий мир – к примеру, есть лекция о том, почему летают птицы.

«Если региональные власти будут принимать решения о досрочном начале каникул, школьники в любом случае смогут продолжить пользоваться сервисом. Есть у нас и архив. Многие дети и на каникулах продолжают учиться, а сейчас это становится особенно актуальным«, – заключил Шишов.