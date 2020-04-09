Ученые: Голод и социальная изоляция одинаково влияют на мозг

09.04.2020, 16:30, Разное

Одиночество можно сопоставить с голодом по влиянию на людей, такой же отпечаток оставляет социальная изоляция в головном мозге. Так считают американские исследователи.

Некоторые люди, которым пришлось находиться дома из-за определенных мер ограничений, кажутся «голодными» до социальных контактов, так же, если бы они хотели принимать пищу. Эксперты выявили, что голод и изоляция социального типа оставляют в мозге почти один и тот же нейронный след.

Научные сотрудники Массачусетского технологического института ранее начали проводить опыт по анализу нейронного следа одиночества в сером веществе, но их работа оказалась более актуальной при коронавирусе и карантине. Оказалось, что одиночество и голод отсылают общие оповещения в ту часть серого вещества, которая позиционируется как ведущий пункт выработки дофамина и контроля мотивации и вознаграждения.

В ходе исследования специалисты применили технологию ФМРТ в целях изучения реакции мозга 40 граждан на упомянутые выше факторы. В течение десяти часов добровольцам не давали еды, а потом на аналогичное время лишили возможности всяческого общения. Далее американские специалисты проанализировали полученные результаты при помощи искусственного интеллекта, «читавшим» нейронные паттерны, оказавшиеся похожими.

Ученые на основе полученных данных заявили, что хроническое недоедание схоже с социальной изоляцией. Это характерно для находящихся на карантине при пандемии: люди хотят контактов, но находятся дома, оберегая собственное здоровье.