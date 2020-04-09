 

На карантине вся семья Оксаны Федоровой занимается спортом в тренажерном зале

09.04.2020, 16:30, Разное

Отечественная телеведущая Оксана Федорова все чаще демонстрирует членов собственной семьи в условиях нахождения на карантине. Теперь она показала, как ее муж и дети занимаются на тренажерах.
Кадры с изображением домочадцев Оксаны Федоровой все чаще мелькают на страницах ее аккаунтов в социальных сетях. В Instagram-микроблоге российская ведущая показала сплоченность родных в период эпидемии коронавируса. Супруг, сын, дочь и прочие близкие ей люди собрались в домашнем тренажерный зале, где выполняли физические упражнения. Семейство очень вдохновило фанатов знаменитости, поэтому они написали ряд приятных слов в адрес Оксаны Федоровой и ее родственников.

Ведущая состоит в браке с государственным служащим Андреем Бородиным, напоминает «ГлобалМск». Пара воспитывает шестилетнюю дочь Елизавету и восьмилетнего сына Федора, именно они и появились в кадре. Кто еще изображен в ролике, пока остается не известным.

Оксана Федорова обучалась на факультете руководителей районных и городских органов внутренних дел Санкт-Петербургского Университета МВД. После получения диплома трудилась дознавателем в линейном отделе внутренних дел «Пулково». В 2001 году, находясь в звании старшего лейтенанта, Оксана Федорова смогла завоевать титул «Мисс Россия», в 2002 году стала «Мисс Вселенной» в Пуэрто-Рико, она победила в конкурсе, опередив соперниц из 75 стран.



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