8% украинцев заявили, что не пользуются средствами защиты, выходя из дома – опрос

09.04.2020, 16:25, Новости дня

Большинство украинцев, выходя на улицу, пользуются масками или респираторами, а также используют дезинфекторы, чтобы избежать заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией “Нью Имидж Маркетинг Групп” по заказу Украинского института будущего.

Так, масками или респираторами при выходе из дома пользуются 89% опрошенных (по сравнению с первым опросом, проведенным в конце марта, число украинцев, использующих маски, увеличилось на 17 процентных пунктов). 50% респондентов заявили, что используют дезинфекторы (с конца марта количество снизилось на три процентных пункта), 35% – надевают перчатки (выросло на пять процентных пунктов).

При этом 8% опрошенных сказали, что не пользуются никакими средствами защиты, выходя из дома. С конца марта количество таких людей сократилось вдвое (с 16%).

С 6 апреля находиться в общественных местах без маски запрещено, за это предусмотрена административная ответственность (если человек заражен коронавирусом и знает об этом, то за это может грозить уголовная ответственность).

Согласно полученным данным, реже используют средства защиты жители восточных областей (по информации Минздрава Украины, на востоке меньшее количество инфицированных), а также сельские жители.

Онлайн-опрос проводился с 3-го по 7 апреля среди 1243 верифицированных пользователей старше 18 лет. Теоретическая погрешность без учета дизайн-эффекта составляет 3,8% с вероятностью 0,95.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них более 336 тыс. вылечились, 89 435 умерли.

По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, 45 выздоровели.