“РФ должна сотрудничать с международным расследованием”. В Совбезе ООН прошли закрытые консультации по делу MH17

09.04.2020, 16:25, Новости дня

8 апреля в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке (США) состоялись закрытые консультации по поводу начала судебного процесса по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, инициатором консультаций была Россия.

Позицию государств – участников совместной следственной группы, куда входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, представляла Бельгия.

“Участники заседания высказали полную поддержку независимому и беспристрастному процессу в Окружном суде Гааги”, – проинформировало внешнеполитическое ведомство Украины.

Представительство Бельгии при ООН сообщило в Twitter, что консультации проходили в онлайн-формате.

В совместном заявлении четырех членов Совета Безопасности ООН Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, а также Польши, которая к нему присоединилась, сказано, что начало судебного процесса “знаменует собой важную веху в установлении истины, а также в привлечении лиц, виновных в крушении рейса MH17, к ответственности”.

“К сожалению, до сих пор российские власти не полностью сотрудничают с независимой следственной группой. Поскольку уголовное расследование продолжается, мы призываем все государства, особенно Российскую Федерацию, выполнить свои обязательства по резолюции Совета Безопасности ООН 2166 и в полной мере сотрудничать с международным расследованием”, – отмечается в заявлении.

In a joint virtual press stakeout on the downing of #MH17 the #EU members of the #UNSC joined by call on all States, particularly Russia, to fulfill their obligations under UNSC Res 2166 and to cooperate fully with the international investigation.

В МИД Украины проинформировали, что украинские следователи и прокуроры продолжают работу в совместной следственной группе, а усилия украинских дипломатов направлены на привлечение РФ к ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело MH17. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Следующее заседание запланировано на 8 июня.