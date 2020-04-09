92% украинцев собираются праздновать Пасху дома, 62% – отказались от похода в церковь – опрос

09.04.2020, 16:25, Новости дня

92% украинцев намерены в этому году праздновать Пасху дома из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией “Нью Імідж Маркетинг Груп” по заказу Украинского института будущего.

Еще 3% респондентов заявили, что отпразднуют церковный праздник дома, но пригласят гостей. 5% опрошенных намерены на Пасху отправиться на пикник.

12% респондентов сказали, что посетят пасхальную церковную службу (9% из них собираются только освятить паски, и не будут присутствовать на службе всю ночь).

62% опрошенных заявили, что в этом году откажутся от похода в церковь; еще 26% респондентов сказали, что в принципе не ходят в церковь и не собираются этого делать на Пасху.

Онлайн-опрос проводился с 3-го по 7 апреля среди 1243 верифицированных пользователей старше 18 лет. Теоретическая погрешность без учета дизайн-эффекта составляет 3,8% с вероятностью 0,95.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них более 336 тыс. вылечились, 89 435 умерли.

По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, 45 выздоровели.

С 6 апреля в Украине действуют ужесточенные карантинные правила, которые среди прочего запрещают посещение лесопарковых и прибрежных зон.