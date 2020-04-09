Природа очищается: режим самоизоляции благотворно повлиял на экологию в Москве

09.04.2020, 16:20, Новости дня

Самоизоляция москвичей для профилактики распространения коронавируса COVID-19 благотворно сказалась на чистоте столичного воздуха. По данным Мосэкомониторнга, концентрация загрязняющих веществ сократилась в пять раз. Причина — снижение интенсивности автомобильного движения на улицах Москвы. Какое влияние в целом это оказало на экологию столицы?

Таганская площадь — обычно здесь вечная пробка, и от выхлопов нечем дышать.

– По оксиду углерода ниже практически в пять раз, по диоксиду азота — более чем в 20 раз.

Это данные газоанализатора. Следом эколог Сергей Гончаренко измеряет содержание пыли. Прибор улавливает частички в 16 раз тоньше человеческого волоса.

– Это более чем в три раза ниже государственного норматива РФ.

Чистоту столичного воздуха контролируют автономные станции. Их 50, они есть в каждом административном округе у оживленных дорог, промзон и жилых массивов. И сейчас датчики, установленные на них, фиксируют рекордное снижение концентрации вредных веществ.

Есть еще передвижные — они исследуют воздух в самых загруженных местах. Данные передают в Мосэкомониторинг.

"Сейчас даже вблизи автотрасс концентрация по ряду параметров в полтора-два с лишним раза меньше, чем в обычные часы пик", — рассказал начальник информационно-аналитического отдела ГПБУ "Мосэкомониторинг" Алексей Попиков.

80 процентов загрязнений столичного воздуха — от машин. Сейчас дороги опустели. Три миллиона автомобилистов остались дома.

"На дорогах Москвы передвигалось на 59 процентов меньше личного автотранспорта, на 57 процентов меньше было пользователей услуг такси, сократилась потребность в каршеринге на 61 процент. Дороги в Москве сегодня были свободнее на 75 процентов, чем три недели назад", — рассказал главный специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Правительства города Москвы Ильгиз Хасянов.

А вот как это влияет на воздух. 27 марта в столице объявляют режим самоизоляции. За две недели показатели опасных веществ — диоксида азота, взвешенных частиц и диоксида серы — падают до минимума. В прямом смысле дышать теперь легче.

В закрытых парках лисы радуются теплу. По опустевшим столичным улицам гуляют огари, кряквы исследуют дворы. Дрозды, скворцы, синицы, воробьи — им тоже лучше. Кроме ворон сейчас их никто не отвлекает от главного.

"Людей нет, время гнездования, птицы совершенно спокойно образуют пары, создают гнездовья, никто из людей им не мешает", — говорит орнитолог Вадим Мишин.

Пока люди на самоизоляции, к детскому саду в Куркино пришел заяц. Природа очищается.

"Существенно меньшим становится загрязнение окисью азота, двуокисью азота, окисью углерода, то есть угарным газом. Это, конечно, должно привести к существенному очищению воздушного бассейна города", — говорит ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Локощенко.

Но наслаждаться свежим воздухом пока безопаснее все-таки дома — просто чаще открывать окна.

Текст:

"Вести-Москва"