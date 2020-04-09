Автоновости: Обновленный Toyota Fortuner – первые фотографии

09.04.2020, 16:20, Новости дня

Компания “Тойота” готовится к премьере обновленного утилитарного внедорожника Fortuner. Рамный “проходимец” получит чуть более современную внешность.

Фотографии Toyota Fortuner 2020 модельного года оказались в распоряжении издания Autocar India. И хотя качество снимков оставляет желать лучшего, основной объем доработок оценить все-таки можно.

Главные изменения Fortuner ждут в дизайне. Новое оформление передней части включает в себя более современную и выразительную оптику, другие бамперы со сложным и агрессивным рельефом, а также другую решетку радиатора. В целом архитектура передка будет отсылать к более свежим моделям Toyota вроде нового RAV4.

Актуальный Toyota Fortuner

Ожидаются также LED-фонари с новой графической начинкой и, как можно увидеть на фото, двухцветные комбинации окраса кузова. В данном случае имеем контрастный белый основной цвет и окрашенные в черный стойки и крышу. Интерьер, вероятно, тоже слегка подретушируют – по крайней мере, можно рассчитывать на мультимедийную систему нового поколения – возможно, уже с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается технической части, то больших перемен не ожидается. Официальная премьера обновленного Toyota Fortuner может состояться уже в I половине 2020 года. Когда такая модель доберется до России, пока неизвестно. У нас цены на внедорожник стартуют с 2 306 000 рублей.

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