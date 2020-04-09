 

Автоновости: Обновленный Toyota Fortuner – первые фотографии

09.04.2020, 16:20, Новости дня

Компания “Тойота” готовится к премьере обновленного утилитарного внедорожника Fortuner. Рамный “проходимец” получит чуть более современную внешность.

Фотографии Toyota Fortuner 2020 модельного года оказались в распоряжении издания Autocar India. И хотя качество снимков оставляет желать лучшего, основной объем доработок оценить все-таки можно.

Главные изменения Fortuner ждут в дизайне. Новое оформление передней части включает в себя более современную и выразительную оптику, другие бамперы со сложным и агрессивным рельефом, а также другую решетку радиатора. В целом архитектура передка будет отсылать к более свежим моделям Toyota вроде нового RAV4.

Актуальный Toyota Fortuner

Ожидаются также LED-фонари с новой графической начинкой и, как можно увидеть на фото, двухцветные комбинации окраса кузова. В данном случае имеем контрастный белый основной цвет и окрашенные в черный стойки и крышу. Интерьер, вероятно, тоже слегка подретушируют – по крайней мере, можно рассчитывать на мультимедийную систему нового поколения – возможно, уже с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается технической части, то больших перемен не ожидается. Официальная премьера обновленного Toyota Fortuner может состояться уже в I половине 2020 года. Когда такая модель доберется до России, пока неизвестно. У нас цены на внедорожник стартуют с 2 306 000 рублей.

Текст:

АвтоВести



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Саакашвили сравнил уровень жизни на Украине и в СССР

01.04 / Госдума приняла закон о кредитных каникулах

13.03 / Россию ждет рост бедности: Кудрин напугал правительство

10.03 / ЦБ решил ввести временные послабления для банков

06.04 / Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

14.02 / США заподозрили Дерипаску в отмывании денег для Путина

11.02 / В сети опубликовали фотографию «заряженного» Cupra Leon

03.04 / Путин предсказал острый дефицит нефти

11.02 / Операторы попросят компенсации за “доступный интернет”

19.02 / Запущен проект «20 вопросов Владимиру Путину»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска