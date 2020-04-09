 

ФРС снимает границы: инвесторам больше нечего бояться

09.04.2020, 16:20, Новости дня

Федеральная резервная система решила, что предпринятых мер и колоссальных вливаний недостаточно, поэтому объявила о дополнительной помощи на $2,3 трлн в виде кредитов.

Регулятор начинает скупать корпоративные облигации с мусорным рейтингом, а также те, по которым оценка была недавно понижена.

К слову, одним из страхов инвесторов было то, что многие компании не смогут рефинансировать свои долги, поскольку их облигации стали мусорными, а следовательно, многие инвесторы такие активы покупать просто не будут.

До сегодняшнего дня они не могли рассчитывать и на Федрезерв, так как ранее он собирался брат на баланс только бонды с инвестиционным рейтингом. Рынок, конечно, воспринял эту новость с большим оптимизмом и продолжил ралли.

Котировки акций все сильнее отдаляются от реального положения дел в экономике, но это сейчас мало кого волнует.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса, сообщает “Интерфакс”.

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования "Main Street Lending Fund" в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.



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