 

В Рособрнадзоре допустили возможность переноса ЕГЭ

09.04.2020, 16:16, Новости дня

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2020 году будут проводить только в условиях без риска для здоровья, в ином случае сроки экзамена будут сдвигать.

«Экзамен пройдет только в тех условиях, когда это будет возможно без риска для здоровья учителей, детей. Первое, что мы учитываем, это риск, связанный со здоровьем. Если риск будет такой существовать, дата будет передвигаться», – сказал Музаев в прямом эфире портала «Будущее России. Национальные проекты», сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он сообщил, что девятиклассники в 2020 году не будут сдавать предметы по выбору на основном государственном экзамене (ОГЭ). «Рекомендация ушла в регионы, что выборных предметов (на ОГЭ) в этом году не будет», – сказал он.

Также Музаев отметил, что Рособрнадзор допускает дистанционный формат всероссийских проверочных работ в 2020 году, передает ТАСС.

«Всероссийские проверочные работы – мы допускаем в этом году формат дистанционный. Что это значит: это не значит, что снова же включен «Скайп», учитель видит – они (учащиеся) пишут. Выберет сама школа, и мы дадим (рекомендации), сейчас будет письмо у нас, что подразумевает дистанционный формат», – сказал Музаев.

В четверг глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что выпускники школ, подлежащие призыву, в этом году не будут уходить в армию и получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.



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