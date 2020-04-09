 

На Кубани в рамках нацпроекта окажут поддержку производителям сои

09.04.2020, 16:16, Новости дня

Аграрии на Кубани в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» смогут получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян сои.

Ставка составит 10% от стоимости фактически высеянных семян на субсидируемой площади. В рамках нацпроекта также предусмотрена господдержка на возмещение части затрат на производство сои.

Аграрии уже приступили к севу сои. Всего в 2020 году этой культурой на Кубани планируется засеять более 180 тыс. га, к 9 апреля засеяли 11 тыс. га, сообщает Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В 2019 году на Кубани собрали рекордный урожай сои – 366,7 тыс. тонн. Заготовлено 8,4% маслосемян сои от общего объема заготовок в РФ и 89% от регионов ЮФО. В девяти районах края урожайность сои превысила 20 ц/га.

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже называл основную цель нацпроектов, реализуемых на территории государства. Кроме того, глава страны поручил ФСБ усилить антикоррупционную защиту нацпроектов.



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