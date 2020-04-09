 

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

09.04.2020, 16:16, Новости дня

Число пострадавших в результате взрыва в бизнес-центре «Панорама» в Москве выросло до четырех человек, сообщил представитель экстренных служб города.

«По состоянию на 16.00, бригадами скорой медицинской помощи осмотрены четверо пострадавших», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что трое из них были в припаркованных у бизнес-центра машинах, еще один человек был на первом этаже.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали два человека.

Напомним, в четверг в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв, строение расположено напротив посольства Словакии. Позже стало известно, что инцидент произошел во время ремонта бойлера.



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