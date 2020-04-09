Toyota представила компактный автомобиль Moda Charm для девушек

09.04.2020, 16:09, Разное

На японском авторынке появилась спецверсия модели Toyota Passo – Moda Charm. Судя по основной расцветке (розовой), автомобиль разрабатывается преимущественно для женщин.

Новинка получит сразу несколько вариантов для расцветки кузова, и все они оптимально сочетаются с контрастной крышей. Что касается салона автомобиля, то здесь разработчики решили использовать синтетическую кожу и тканевые чехлы с цветными акцентами для сидений. Как и остальные модификации Toyota Passo, новинка получит 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор на 70 лошадиных сил при 92 Нм крутящего момента.

Двигатель функционирует в паре с вариатором, привод – исключительно передний, хотя за дополнительную плату можно обзавестись и полным приводом, отмечают разработчики. На сегодняшний день стоимость новой Toyota Passo Moda Charm составляет более 1,61 миллиона иен, что по нынешнему курсу равно более 1,12 миллиона рублей.