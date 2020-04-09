Телеканал «Россия 1» обвинили в принуждении артистов к съемкам во время самоизоляции

09.04.2020, 16:08, Новости дня

Российский актер Сергей Жигунов обвинил телеканал «Россия 1» в том, что во время самоизоляции его несколько раз звали на съемки программ, в частности к Андрею Малахову.

«Не понимаю позиции коллег с Российского телевидения. В то время как все телеканалы предлагают записать на телефон сообщение и прислать им для показа в эфире, заявившее во всеуслышание об акции #сидимдома #оставайтесьдома российское телевидение вот уже не в первый раз во время карантина приглашает меня в студию», – написал Жигунов в своем Instagram.

Актер добавил, что ему звонили продюсеры программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» и предлагали принять участие в съемках передачи, посвященной Борису Смолкину.

Также ему звонили из программы Андрея Малахова «Прямой эфир», где Жигунову предлагали обсудить тему коронавируса.

«В ответ на вопрос «А как же самоизоляция?» пробормотали что-то невнятное, от чего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус», – отметил актер.

«Поверьте, полоскание грязного белья в период эпидемии посредством собирания в кучу возможно зараженных людей не является жизненно необходимым для нашей страны в целом и нашего телевидения в частности», – добавил актер.

Ранее переболевший коронавирусом певец Лев Лещенко заявил, что его принудили нарушить режим самоизоляции ради съемок программе Андрея Малахова.

Напомним, в понедельник Лещенко выписали из больницы в Коммунарке с отрицательным результатом на коронавирус. Его госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом после возвращения с гастролей в США транзитом через Ниццу.