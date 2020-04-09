СК завел дело о геноциде жителей Ростовской области эсэсовцами во время ВОВ

09.04.2020, 16:08, Новости дня

Следственный комитет РФ по архивным материалам возбудил уголовное дело об убийстве более 30 тыс. жителей Ростовской области эсэсовцами в 1942-43 году, говорится в заявлении ведомства.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по результатам процессуальной проверки и изучения архивных материалов о массовых убийствах мирных граждан в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ (геноцид)», – говорится в подписи к видео, опубликованном на YouTube-канале СК.

Отмечается, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД вывезли в район поселка Змиевская Балка Ростовской области как минимум 27 тыс. человек. Впоследствии они были расстреляны. Это происходило под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС.

«В период оккупации города Шахты Ростовской области военнослужащие полиции безопасности и СД регулярно производили многочисленные аресты советских граждан, в том числе горняков и членов их семей, которых вывозили в район шахты имени Красина, где осуществляли их массовые расстрелы, а тела сбрасывали в ствол шахты. Таким образом, за время оккупации города Шахты было убито не менее 3,5 тыс. человек из числа мирного населения», – добавили в СК.

Кроме того, из архивных источников следствие получило информацию о том, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области не позднее 14 февраля 1943 года нацисты убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров.

«В настоящее время следователями проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, тщательно изучаются архивные материалы, свидетельствующие о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности», – говорится в заявлении.

В декабре 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что специальная комиссия Минобороны нашла более 50 архивных документов о зверствах фашистов на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны.