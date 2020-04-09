 

Нельзя так – Володин назвал беспределом рост цен на продукты

09.04.2020, 15:54, Разное

Пока президент озвучивает новые меры поддержки граждан, крупные торговые сети забирают у них деньги, полученные в виде дополнительных выплат. Об этом спикер заявил на совещании фракции “Единая Россия” с правительством, прошедшем в дистанционном формате.

Председатель нижней палаты рассказал о некоторых торговых сетях, которые сильно завышают цены. В пример спикер привел стоимость плодовоовощной продукции. “Закупают по 27,50 рубля за килограмм, а реализуют за 149,9 рубля”, – пояснил Володин.

Такая же ситуация и с другой продукцией, посетовал спикер. “Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела!” – возмутился законодатель.

Происходящее Володин назвал беспределом и выразил намерение как можно скорее его остановить. Этот вопрос можно было бы озвучить на заседании правительства, указал спикер Госдумы главе кабмина. “Совесть теряют последнюю. Нельзя так”, – резюмировал Володин.

Ранее спикер Госдумы предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств. Этим вопросом могло бы заняться Минэкономразвития, считает парламентарий.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / 100-долларовый Realme C3 для РФ превосходит по параметрам международную версию

04.02 / Будущее уже здесь: Бионическая кошка Дымка с титановыми протезами всех четырех лап

14.02 / Диетологи перечислили идеальные к употреблению после 6 вечера продукты, не вредящие фигуре

07.04 / Анатолий Цой о сольной карьере, поддержке Константина Меладзе и личной жизни

15.02 / Впервые за 12 лет: биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

08.02 / «Знакомьтесь, наш c Янисом сын»: Седокова показала нового члена семьи

25.03 / Андрей Макаревич о ситуации с коронавирусом: «Истерикам я не подвержен»

08.04 / Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

01.04 / «Капитал Лайф Страхование Жизни» обеспечила 1,8 млн клиенто дистанционным медицинским сервисом в период самоизоляции

25.03 / По секрету всему свету: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сыграли в романтическую игру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска