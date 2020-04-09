Нельзя так – Володин назвал беспределом рост цен на продукты

09.04.2020, 15:54, Разное

Пока президент озвучивает новые меры поддержки граждан, крупные торговые сети забирают у них деньги, полученные в виде дополнительных выплат. Об этом спикер заявил на совещании фракции “Единая Россия” с правительством, прошедшем в дистанционном формате.

Председатель нижней палаты рассказал о некоторых торговых сетях, которые сильно завышают цены. В пример спикер привел стоимость плодовоовощной продукции. “Закупают по 27,50 рубля за килограмм, а реализуют за 149,9 рубля”, – пояснил Володин.

Такая же ситуация и с другой продукцией, посетовал спикер. “Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела!” – возмутился законодатель.

Происходящее Володин назвал беспределом и выразил намерение как можно скорее его остановить. Этот вопрос можно было бы озвучить на заседании правительства, указал спикер Госдумы главе кабмина. “Совесть теряют последнюю. Нельзя так”, – резюмировал Володин.

Ранее спикер Госдумы предложил оказать грантовую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств. Этим вопросом могло бы заняться Минэкономразвития, считает парламентарий.