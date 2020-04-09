ЕС пообещал Украине 190 млн евро на борьбу с коронавирусом

09.04.2020, 15:53, Новости дня

Евросоюз направит Украине свыше 190 млн евро на неотложные меры по борьбе с коронавирусом и по противодействию распространению эпидемии, сообщили украинские СМИ ссылкой на комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Варгеи.

По информации УНИАН, с целью поддержки шести стран «Восточного партнерства» для борьбы с коронавирусом будет направлено 962 млн евро, из которых 190 млн получит Украина.

Сообщается, что средства направят на «укрепление устойчивости общества посредством оказания помощи уязвимым лицам, поддержку онлайн-образования в переходный период, борьбу с дезинформацией».

Накануне на Украине подтвердилось 206 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный показатель за все время наблюдения.

В течение двух недель на Украине действует режим карантина.