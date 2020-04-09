За нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек

09.04.2020, 15:53, Новости дня

В Москве суды оштрафовали девять человек на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В московские суды поступили несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции. Коптевский суд признал виновным гражданина, проживающего в Московской области, но находившегося в Москве в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра Москвы. Пребраженский суд признал виновной гражданку, которая находилась в отсутствие оснований, предусмотренных указом мэра, на спортивной площадке с нарушением дистанции в 100 м от места фактического проживания, сорвала при этом оградительную ленту. В обоих случаях назначен штраф в 15 тыс. рублей», – сообщили в суде ТАСС.

Щербинский суд рассмотрел семь материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, связанных с нарушением самоизоляции. «Назначены наказания – штрафы в размере 15 тыс. рублей», – сообщила представитель суда.

Еще по два административных материала зарегистрированы в Щербинском и Тверском судах Москвы. Даты рассмотрения дел еще не назначены.

Премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и московским правительством по протоколам за административные правонарушения.

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