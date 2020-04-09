Эксперты похвалили российский баланс между правом граждан на выборы и охраной здоровья

09.04.2020, 15:53, Новости дня

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» подготовила доклад, из которого следует, что принимаемые в РФ меры позволяют соблюсти баланс между правом граждан на участие в управлении делами государства и конституционными гарантиями на охрану жизни и здоровья, обеспечение личной безопасности.

В связи с коронавирусом для сохранения жизни и здоровья граждан указом президента отложено проведение общероссийского голосования по законопроекту «О Конституции». Принятыми поправками в законодательство избирательные комиссии наделены правом принимать решение отложить даты голосования как по уже назначенным, так и планируемым выборам, напоминают эксперты, информирует «Московский комсомолец».

Важный момент – принятыми решениями не затронуты плановые сроки проведения выборов в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Вопрос об их переносе не рассматривался, отмечается в докладе.

Экспертное сообщество в подавляющем большинстве считает принятые меры по реализации решения отложить голосования на выборах адекватными и соответствующими моменту. Эксперты считают, что любая избирательная кампания, голосование – это угроза жизни и здоровью людей. Во-первых, в условиях эпидемии работа всех участников процесса на местах требует очного регулярного контакта, что повышает вероятность заражения. Во-вторых, и это, пожалуй, главное – само голосование является публичным мероприятием. Его невозможно провести без массового скопления людей в пределах одного помещения. Таким образом, избирательный участок однозначно становится рассадником инфекции.

«Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в большинстве регионов РФ гораздо лучше, чем в Москве, считаем абсолютно правильным решения ЦИК РФ отложить голосование по местным и региональным выборам и референдумам. Режим самоизоляции в регионах РФ способствует замедлению распространения пандемии», – заявили в Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Как подчеркивают в НОМ, демократия – это процедура. Демократия – для человека, а не люди для избирательных процедур. Принятое решение в существующем предельно узком коридоре возможностей было единственно правильным.

С юридической точки зрения, решение отложить выборы также в полной мере соответствует нормам российского права и принципам функционирования правового и демократического государства.

1 апреля 2020 года был подписан и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Эти изменения наделили избирательные комиссии правом отложить голосование на выборах, референдумах при введении режима повышенной готовности. В избирательном законодательстве появилась и статья, согласно которой голосование может быть отложено «при наличии угрозы жизни и (или) здоровью избирателей».

Кроме того, правовой механизм отложения выборов не является правовой новеллой для российской избирательной системы, он предусмотрен действующим законодательством, а именно Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Для законодателей и ЦИК РФ предусмотрены гарантии, что отложение выборов будет законным и обоснованным.

Гарантия первая: ключевой предпосылкой является введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории или на части территории избирательного округа. Таким образом, перенос избирательных кампаний имеет место там, где есть угроза жизни и здоровью конкретных избирателей.

Гарантия вторая: принятие решения отложить голосование является правом, а не обязанностью избирательной комиссии.

Гарантия третья: в решении вопроса об отложении голосования на региональных и местных выборах действует правило двух ключей: решение всегда принимается вышестоящей комиссией по мотивированному предложению нижестоящей.

Гарантия четвертая: комиссия может возобновить кампанию и в условиях действия режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, если сочтет, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет.

Мировой опыт также подтверждает правильность решения об отложении выборов. В настоящее время в 29 государствах в условиях пандемии COVID-19 приняты решения о переносе выборов, референдумов и праймериз. В их числе: Австралия, Великобритания, Иран, Италия, Канада, Кипр, Сербия, Сирия, США, Франция, Чили, Швейцария, ЮАР.

Некоторые страны, например, Франция, в которых местные выборы прошли в середине марта, пересмотрели свою позицию и отложили проведение второго тура, признав тем самым приоритет личных прав граждан на жизнь и здоровье. В ряде стран, где выборы были проведены в установленные сроки (Германия, Израиль, Абхазия), проведение выборов вызвало серьезную критику со стороны граждан и медицинского профессионального сообщества. Поскольку, по всей вероятности, усилило распространение пандемии.

Можно вспомнить и негативный исторический опыт. В 1918 году разразилась эпидемия испанского гриппа, но выборы в Конгресс США перенесены не были. Итогом стала гибель около полумиллиона человек.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» призывает избирательные комиссии всех уровней обеспечить должное информирование участников избирательного процесса о решении отложить голосования на выборах, разъяснить кандидатам и избирательным объединениям особенности, вытекающие из отложенного статуса выборов, и обеспечить соблюдение режима «паузы» в избирательной кампании.