Смартфон OPPO Reno3 Pro появился на российском рынке по цене 49 990 рублей

09.04.2020, 15:49, Разное

На российском рынке стартовали продажи китайского смартфона OPPO Reno3 Pro. Новинка уже доступна в магазинах «Эльдорадо» и «М.Видео» за 50 тысяч рублей.

Как стало известно, девайс получит 6,5-дюймовый экран формата формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 пикселей. Что касается селфи-камеры, то она располагается слева в верхней части дисплея. Помимо этого, новинка получила четырехмодульную камеру с датчиками на 48+13+8+2 Мп. Благодаря алгоритму с ИИ съемка ночью будет значительно качественнее, а за стабилизацию изображений отвечает режим Ultra Steady Video 2.0. Аппаратной основой телефона является процессор Qualcomm Snapdragon 765G, количество постоянной памяти составляет 256 Гб, наличие навигационных систем GPS/Beidou/ГЛОНАСС/Galileo также предусмотрено.

Ёмкость аккумулятора – чуть более 4 тысяч мАч. Благодаря функции быстрой подзарядки VOOC 4.0 батарею можно зарядить на 100% примерно за 55 минут. Покупатели, которые приобрели смартфон в официальном интернет-магазине OPPO, получат в комплекте беспроводные наушники Enco Q1.