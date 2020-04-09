 

Психологи рассказали, как домохозяйкам не довести себя до депрессии

09.04.2020, 15:49, Разное

На депрессию, по наблюдениям психологов, примерно в 40% случаев жалуются домохозяйки, вне зависимости от возраста и социального статуса. Эксперты посоветовали женщинам, как, погрузившись в быт, остаться счастливой.
Важно иметь свое хобби, доставляющее радость. К любимому занятию нужно относиться со всей серьезностью и уделять ему достаточно времени. Эмоциональную разрядку домохозяйка сможет получить благодаря спорту или танцам. Однако эксперты не советуют объединять физические нагрузки и хобби.

Не менее важно для женщины, принявшей на себя заботу о семье, выбираться из дому. Не следует отказываться от посиделок или прогулок с подругами. Для психологического здоровья женщины, а также для семейных отношений губительно однообразие, поэтому супругам необходимо устраивать свидания с походом в кинотеатр или в кафе.

Спастись от депрессии и чувствовать себя счастливой домохозяйке поможет распорядок. Психологи советуют женщинам составить список дел на неделю, распределить их равномерно по дням и четко следовать плану.



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