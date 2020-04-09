 

Главу МИД Италии возмутила публикация немецкой газеты с призывом не помогать Риму

09.04.2020, 15:48, Новости дня

Министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо возмутила публикация германской газеты Die Welt, в которой было сказано, что Евросоюзу не стоит оказывать финансовую поддержку Риму.

В материале газета речь шла о том, что финансовая помощь, которая может поступить Италии из других стран Европы, «пойдет в карманы итальянской мафии». Сама статья была озаглавлена следующим образом: «Мафия в Италии ожидает денег от ЕС». 

Ди Майо написал на своей странице в Facebook, что такие заявления «постыдны и неприемлемы». Министр обратился к официальному Берлину с призывом осудить подобные утверждения. 

«Италия оплакивает своих жертв от коронавируса, как оплакивала и до сих пор скорбит по жертвам мафии. Люди умирают, и Европа обязана найти решение. Необходимо послание единства, и просит этого не Италия, а весь европейский народ», – написал глава МИД.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил тому же изданию, что Рим добивается смягчения старых механизмов. По его словам, если этого сделано не будет, то «Италии придется обходиться самой».

Ранее Конте заявил, что Евросоюз рискует провалиться как проект из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, кто даст деньги на спасение «единой Европы».



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