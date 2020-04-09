 

Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по АК-12 за 2020 год

09.04.2020, 15:48, Новости дня

Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год, сообщили в пресс-службе концерна.

«Мы завершили выполнение гособоронзаказа 2020 года на автомат АК-12 в рекордные сроки. Оружейное производство в Ижевске уже приступило к выполнению ГОЗ 2021 года. Нашим приоритетом остается обеспечение обороноспособности страны и эффективное взаимодействие со всеми заказчиками»,  – сказал генеральный директор ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов, его слова приводятся в сообщении на сайте концерна.

Изделия предоставляются для нужд Минобороны России. АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм разработаны концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник», в конце 2018 года приняты на вооружение.

Концерн «Калашников» ранее опубликовал видео, на котором показал единственный в мире образец одноименного автомата-карабина, в разработке которого в 1952 году принимал участие конструктор Михаил Калашников.



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