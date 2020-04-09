 

Усик призвал украинцев думать о жителях Крыма и Донбасса, а не о территории

09.04.2020, 15:48, Новости дня

Украинский боксер Александр Усик заявил, что, говоря о Крыме, нужно помнить о людях, а не спорить о территории.

«Я езжу в Крым, когда у меня получается. Сестра живет там, кумовья живут. Как отношусь к тому, что происходит? Это беда, что происходит. … Война – это всегда страшно, это очень плохо. Как это остановить? Остановить, наверное, прежде всего, признаться себе, что это конфликт внутренний», – передает слова Усика XSport.ua.

Он заявил, что Украина кинула своих граждан на произвол судьбы.

«Мы просто забыли. Кричим: «Территория! Чей Крым?» Я вам скажу: «Да хрен с тобой, Крым. Люди, которые там – вот и есть Крым». В Донбассе, везде, мы забываем о людях. Говорим: «Территория, территория, территория». Хорошо, а люди? Это не самое ценное?» – сообщил Усик.

Ранее боксер заявлял, что вопросы о принадлежности Крыма – «собачьи» и задаются только ради провокации.

Усик родом из Симферополя.



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