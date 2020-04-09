Малышева показала три простых способа узнать о способности легких не бояться коронавируса

09.04.2020, 15:44, Новости дня

Ведущая программы «Жить здорово!» рекомендует тем, кто не прошел тесты, самоизолиррваться, так как они находятся в группе риска.

Телеведущая Елена Малышева, которая как врач щедро делится советами с россиянами, предложила им проверить работу легких. Три простейших способа, которые Малышева продемонстрировала на своей странице в Instagram, помогут выяснить: способны легкие противостоять коронавирусу или лучше заранее забить тревогу и подстраховаться у медиков.

Тесты действительно просты и вполне выполнимы в домашних условиях. К примеру, обхват руками шеи поможет выяснить, есть ли у человека ожирение, сопровождающееся храпом и грозящее остановкой дыхания во сне. Не обхватил – попал в группу риска, следует из наглядного урока ведущей программы «Жить здорово!» на Первом.

Второй тест не менее простой, только для него понадобится шарик, который придется надуть, а потом измерить результат своей работы. Третий – еще проще: сложить указательные пальцы рук. Не получилось, значит, есть серьезные основания провериться на заболевание легких, подчеркивает Малышева.

Не прошедшему хотя бы один из трех способов доктор медицинских наук настоятельно рекомендует соблюдать режим самоизоляции, а уж изолированность от людей «сделает свое дело». Ранее эпатажная телеведущая рассказала россиянам, что им ждать от COVID-19.