 

Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты, лекарства и самое необходимое

09.04.2020, 15:44, Новости дня

Глава правительства устроил видеовстречу с думской фракцией «Единой России», где и обсуждался актуальный вопрос.

Правительству важно услышать позицию «Единой России» как крупнейшей политической партии по текущим вопросам, по завтрашнему дню и будущему. Со слов значимости правящей партии начал сегодняшнюю встречу с думской фракцией «Единой России», проходившую в формате видеоконференции, глава правительства Михаил Мишустин. Правительство ждет конкретных предложений от единороссов, чтобы совместными усилиями и оперативно решить их, подчеркнул премьер-министр. И первое же предложение, которое изложил глава фракции Сергей Неверов, касалось растущих цен на продукты питания и лекарства.

«Нас беспокоит – об этом нам сообщают наши граждане, и мы это видим – начинающаяся ситуация с ценами на продовольственном рынке. С одной стороны, на федеральном, на региональных уровнях мы говорим о том, что дефицита нет, но в то же время видим, как цены растут, и не только на лимон и имбирь, но и на другие продовольственные товары», – передает слова единоросса сайт правительства.

При этом Неверов свалил вину на недобросовестных посредников, объяснив, что производители не поднимали, а розница смену ценников в сторону повышения объясняет действиями поставщиков. Быть может, в такой ситуации правительству вмешаться и ограничить рост цен на продовольственные товары, обратился с предложением депутат. При этом Неверов напомнил, что подобное уже было сделано для некоторых медицинских изделий.

Мишустину идея понравилась, и он посчитал, что она достойна того, чтобы быть поддержанной правительством. Премьер-министр добавил, что контроль цен можно распространить не только на продукты питания и лекарства, но и некоторые предметы первой необходимости.

Глава правительства также одобрил вопросы и предложения, которые связаны поддержкой малого и среднего бизнеса, работодателей, введения отсрочки уплаты арендных платежей.



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