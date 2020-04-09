Онищенко оценил эффективность «блокаторов вирусов»

09.04.2020, 15:30, Новости дня

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об эффективности «бейджей-блокаторов» вирусов на основе хлора.

Любые приспособления, работающей на безопасность человека, нужно приветствовать, сообщил Онищенко, передает РИА «Новости». Депутат отметил, что главное в таких средствах – вера в эффективность защиты.

«Такая вера, безусловно, является элементом достижения конечной цели: не заразиться, не стать источником коронавируса, и чтобы этот коронавирус не создал тяжелых последствий в организме», – отметил Онищенко.

«Слепо поверив в чудодейственность этого бейджа, можно ничего другого не предпринимать: не мыть руки, специально вести себя социально опасно, не ограничивать себя в общениях, не минимизировать их», – объяснил он.

Онищенко добавил, что хлорные испарения в больших количествах могут навредить человеку. Он призвал учитывать количество выделяемого соединения и сравнивать пользу от средства с возможным вредом от него.

У таких бейджей есть альтернатива, отметил депутат. По его словам, можно пользоваться дольками чеснока, которые можно разместить в небольшом помещении.

«Фитонциды, которые выделяет чеснок, более эффективно действуют, чем хлор, и они менее опасны для организма человека», – отметил он.

Онищенко подчеркнул, что хлор опасен для человека, токсичен и, по сути, является ядом.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков появился с блокатором вирусов на совещании президента с главами регионов. Аппарат в виде бейджа был прикреплен к пиджаку. Принцип его работы заключается в том, что он выделяет диоксид хлора, обеззараживающий воздух.

Позднее Песков объяснил, зачем купил бейдж-блокатор.