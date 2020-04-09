 

«Вернулась я легально»: Мария Машкова уже в США с детьми и мужем

09.04.2020, 15:30, Разное

В течение нескольких недель неоднократные попытки актрисы Марии Машковой не позволили ей вернуться в США, где она живет с дочками и мужем. Сейчас семья радуется её возвращению.
Актриса Мария Машкова пояснила своим подписчикам в Instagram, что она благополучно добралась до США, где находятся ее супруг Александр Слободяник и дочери Стефания и Александра. Запрет на авиасообщения между странами стал преградой для воссоединения семьи, о чем ранее жаловалась звезда. В первый раз пассажиры даже не смогли попасть на борт лайнера. Во второй самолет, уже готовый покинуть Россию и находящийся на взлетной полосе, не получил разрешение на взлет. Две неудачные попытки вернуться к близким расстроили Машкову. Только помощь актрисы Ирины Горбачевой позволила ей, как она пишет, «легально» добраться до Лос-Анджелеса, за что дочь режиссера Владимира Машкова ей безмерно благодарна.

В своей публикации она пишет о том, что последние недели, очевидно, были даны судьбой для того, чтобы она поняла, как дорога ей семья. Мария Машкова даже просит прощения у дочерей «за задержку в развитии». Вместе с радостным чувством и объятиями к ней вернулась способность шутить.



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