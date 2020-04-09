Дамаск назвал сфабрикованным доклад ОЗХО о применении химоружия

09.04.2020, 15:30, Новости дня

МИД Сирии считает доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы использовании сирийскими войсками химического оружия в 2017 году сфабрикованным.

«Доклад ОЗХО о применении химического оружия в деревне Латамна в 2017 году содержит поддельные и сфабрикованные выводы, цель которых – искажение фактов и обвинение властей Сирии. Доклад опирался на источники, подготовленные и сфабрикованные террористами «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) и так называемыми «Белыми касками» в исполнение указаний их руководителей в США, Турции и других западных странах», – передает РИА «Новости» заявление сирийского МИД.

Ранее в постпредстве РФ заявили, что доклад Группы по расследованию и идентификации ОЗХО не вызывает доверия и составлен с изъянами.

В среду группа по расследованию и идентификации ОЗХО заявила, что на сирийских войсках лежит ответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года в провинции Хомс.