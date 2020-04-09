Флоренс Пью прокомментировала роман с Заком Браффом: “Не вам говорить мне, кого я должна любить”

09.04.2020, 15:30, Разное

Всего два дня прошло с тех пор, как актриса и номинантка на премию “Оскар-2020” за роль в фильме “Маленькие женщины” Флоренс Пью подтвердила свой роман с коллегой по цеху, актером Заком Браффом, выложив романтичный снимок в Instagram. Всего два дня – и комментарии от подписчиков успели настолько разозлить ее, что Пью записала видео, в котором обратилась ко всем, кто посчитал нужным сообщить ей свое мнение о ее новых отношениях:

Я долго думала, записывать это видео или нет, и решила сделать это для успокоения своей совести. В среду я опубликовала фото Зака и поздравила его с днем рождения. И в течение следующих 8 минут около 70% людей в комментариях начали нападать на меня и по сути травить того, чей снимок был размещен на моей странице. Мне впервые в жизни пришлось отключить комментарии в Instagram. Я никогда раньше не видела столько токсичности у себя в блоге. У меня была страница, на которой я пыталась привнести немного света и оптимизма в этот мир, заставить людей улыбаться.

Фото Зака в Instagram ФлоренсПродолжила свое обращение актриса в более назидательном ключе:

Я не позволю такому поведению становиться нормой на моей странице, я не про это. И меня очень расстраивает, что подобное происходит в тот момент, когда мы все должны быть вместе, должны друг друга поддерживать. В этом практически погибающем от тревожности мира нужно любить друг друга, а вместо этого некоторые из вас решили обрушиться на меня без какой-либо причины.

Флоренс также прокомментировала и большую разницу в возрасте со своим новым бойфрендом, которая и смутила интернет-пользователей больше всего. Напомним, Заку 45 лет, а самой актрисе – 24 года.

Да, мне 24, и я работаю в этой индустрии и зарабатываю деньги с тех пор, как мне исполнилось 17 лет. В 18 я стала взрослой и начала платить налоги и заботиться о себе. Я подчеркиваю тот факт, что мне уже 24, я взрослая. И мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне, кого я должна или не должна любить. И я сама никогда не стала бы никому указывать, кто достоин любви, а кто нет. И если эти правила вам не подходят, тогда, пожалуйста, отпишитесь от меня. Те оскорбления, которые вы направляете на него – все равно, что оскорбления в мой адрес.

Флоренс Пью

Зак БраффАктриса впервые обратилась к подписчикам с комментариями по поводу своей личной жизни: до этого она в основном выкладывала в Instagram видео своей готовки, танцев, песен и делилась рецептами. “Надеюсь, мы с вами сможем продолжать делать все это и дальше”, – сказала Флоренс в конце своего обращения. На странице вызвавшего такую реакцию Зака Браффа пока никаких комментариев и обращений не появилось.

Напомним, о романе Флоренс и Зака западные СМИ говорили уже некоторое время. А несколько дней назад пара была замечена на “карантинном” шопинге в Лос-Анджелесе: Флоренс сбегала за продуктами, спрятав руки в резиновые перчатки, в то время как Зак ждал ее у входа в магазин на своем автомобиле Audi. Ранее они несколько раз попадали под прицел объективов фотографов, но находились в компании и старались не показывать своих чувств на публике.

Флоренс и Зак в Лос-Анджелесе

По сообщениям все тех же СМИ, Пью и Брафф познакомились в 2019 году во время совместной работы над картиной “Время, необходимое, чтобы добраться туда”. В фильме она исполнила главную роль, а он выступил режиссером и сценаристом. Якобы с того времени их и связывают романтические отношения.