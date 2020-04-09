«В самоизоляции и с любимыми сложно»: Седокова поделилась трудностями во взаимоотношениях

09.04.2020, 15:30, Разное

Анна Седокова поделилась трудностями во взаимоотношениях с любимым человеком. Она надеется, что после карантина все наладится.

Невозможность заниматься делом своей жизни тягостно сказывается и на личных отношениях. Работу певица называет «спасением», ведь для многих, в том числе и для неё самой и её партнера баскетболиста Яниса Тиммы, она не только «смысл жизни, а сама жизнь». Застав спортсмена за просмотром его бывших игр, она просто растерялась. «Мой мозг поломался и перестал выдавать идеи», откровенно жалуется Седокова. Некоторые же фанаты считают, что в этой ситуации они и не нужны. Человек может страдать и от избытка внимания, ведь отсутствие личного пространства тяжело переносится многими в условиях, когда «сбились настройки и системы». Певица не может себе представить, как живут люди, между которыми уже нет чувства любви. Она предполагает, что в этом случае хочется «прибить кого-то» или же просто «выть».

Поклонники поддерживают Анну Седокову, а собственными историями показывают, что трудности сейчас испытывают многие. Певица старается не падать духом и настраиваться на позитив. Она верит, что скоро все закончится и, взявшись за руки, близкие люди продолжат свой путь.