Скандалы: Шакро молодому готовят новое дело

09.04.2020, 15:20, Разное

Захария Калашова с подельниками подозревают в хищении имущества двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас»

УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве начало доследственную проверку в отношении «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой) и двух авторитетных предпринимателей — Константина Манукяна и Леона Ланна. Как рассказал источник «Росбалта» в правоохранительных органах, ГСУ СКР по Москве из находящихся в этом ведомстве материалов были выделены в отдельное производство документы по факту «совершения Калашовым З.К., Манукяном К.Г., Ланном Л. хищения имущества ООО «КРЦ «Кристалл» и ООО «КРЦ «Хрустальный дворец», которые направлены в УВД ЦАО. Cейчас ведется доследственная проверка. За этими формулировками кроется захват «вором в законе» и его людьми двух крупнейших столичных казино — «Кристалл» и «Голден пэлас». Само ГСУ СКР, по требованию прокуратуры Москвы, возобновило доследственную проверку в отношении группы бывших силовиков, которые могли помогать «вору в законе» Захарию Калашову захватывать два казино. В материалах фигурирует громкая фамилия. Потерпевший просит изучить действия в этой истории Николая Атмоньева (советник сейчас уже бывшего генпрокурора России Юрия Чайки).

ГСУ СКР по Москве уже несколько раз выносила постановления об отказе в возбуждения дела на силовиков. Прокуратура всякий раз отменяла эти решение. Вот и в марте надзорное ведомство потребовало провести дополнительную проверку.

По словам источника агентства, в материалах проверки фигурируют фамилии бывшего помощника главы МВД РФ Александра Орлова и экс-высокопоставленного сотрудника РУБОП Москвы Дмитрия Забеднова. В своей жалобе в СКР потерпевший Карлен Азизбекян указал, что в ходе проведения поверки по факту рейдерского захвата двух казино было установлено, что к этой ситуации мог иметь отношение в тот момент следователь по особо важным делам ГП РФ Николай Атмоньев (последняя должность советник генпрокурора Юрия Чайки).

К 1999 году казино «Кристалл» и «Голден Палас» официально принадлежали фирме «Оптикал», список владельцев которой выглядел следующим образом: гражданин США Алекс Крейн (70%), Карлен Азизбекян (10%), Зураб Церетели (9,5%), Мусаелян (9,5%), Владимир Духнов (1%).

У Алекса Крейна был верный помощник Леон Ланн, однако в какой-то момент он стал удаляться от своего шефа и сблизился с целой группой «воров в законе», среди которых особенно выделялся Захарий Калашов. Затем Леон Ланн в интересах «законников» объявил о своих притязаниях на 70% «Оптикал». После того как он получил отказ, начали происходить события вполне в духе тех времен.

В январе 2000 года Духнов поехал на встречу, имея при себе оригиналы акций Крейна, Церетели и Мусаеляна, и исчез. Тело юриста так и не было обнаружено, однако, по оперативным данным, с ним расправились. С таким мнением согласилась и прокуратура, возбудившая уголовное дело по факту похищения и убийства юриста.

Спустя месяц в здание «Кристалла» ворвалась группа сотрудников РУБОП Москвы во главе с милицейским генералом, чье имя пока в материалах дела не обозначено. По мнению источников «Росбалта», им мог являться помощник главы МВД РФ Александр Орлов. Сопровождал его тот же Леон Ланн и человек, назвавший себя «представителем воров». У генерала поинтересовались, в курсе ли он, что Ланн разыскивается ФБР США и Интерполом по обвинению в мошенничестве и должен быть арестован. На что тот ответил: «Никто его не тронет, он находится под нашей защитой». Во время обыска в помещениях «Кристалла» был обнаружен пистолет, и Карлена Азизбекяна, возглавлявшего службу безопасности казино, увезли на допрос в здание РУБОП на улице Шаболовка. Там с ним оперативники неофициально беседовали в присутствии Ланна, предлагая добровольно отказаться от казино. Впрочем, подобные переговоры уже были особо и не нужны.

Пока Азизбекян был в РУБОП, милиционеры вытеснили сотрудников службы безопасности из здания «Кристалла», и его заняли гангстеры. Несмотря на это, контрольный пакет акций «Оптикал» продолжал оставаться у Алекса Крейна и Азизбекяна, которые решили вести борьбу за казино.

В июне 2000 года находившемуся в Грузии Алексу Крейну позвонил «вор в законе» Захарий Калашов и предложил встретиться в отеле «Шератон Мэтэхи Палас» в Тбилиси, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Там Крейн был похищен. Преступники потребовали у родственников гражданина США выкуп в $1,2 млн. Часть полученных денег ушла на заграничные счета, которые связаны с Шакро. Впрочем, на свободу Крейна так и не отпустили, он был убит.

В тот же день, когда в Грузии был захвачен Крейн, следователь Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев вызвала Азизбекяна для предъявления обвинений. Из-за этого он вынужден был покинуть Россию. Бизнесмену заочно инкриминировали пять статей УК РФ, в том числе 222 (незаконное хранение оружия) и 159 (мошенничество). Одновременно Атмоньев забрал к себе материалы дела о похищении и убийстве Духнова и закрыла его с весьма экзотической формулировкой — «за отсутствием данных о событиях этих преступлений». В точности, как в бандитской присказке: нет тела — нет дела.

В 2012 году был прекращен международный розыск Азизбекяна, и он вернулся в Россию. Следствие по делу в отношении бизнесмена было возобновлено и передано в производство ГСУ СК РФ по Москве. За год следователи допросили целую группу сотрудников РУБОП, принимавших участие в событиях вокруг казино. Все они говорили, что никаких предпосылок для обыска «Кристалла» не было, просто выполняли приказания руководства. Один из бывших оперативников заявил, что слышал, будто во время обыска в казино подкинули пистолет.

Надо заметить, что следователям удалось пообщаться далеко не со всеми участниками тех событий. Так, выяснилось, что высокопоставленный сотрудник РУБОП Москвы Дмитрий Забеднов (фактически возглавлявший операцию в «Кристалле») умер при странных обстоятельствах незадолго до того, как его планировали допросить. До 2011 года он, являясь начальником 7-го отдела оперативно-розыскного бюро ГУЭБ и ПК МВД России, считался наставником Дмитрия Захарченко. Именно Забеднов изначально был связан с рядом банков и подрядчиками РЖД, он «посадил» на эту «тему» своего протеже Захарченко. Последний быстро освоился и стал миллиардером. В октябре 2012 года труп Забеднова нашли на заднем сиденье Porsche Cayenne, припаркованного у одного из ресторанов на Бутырской улице. За двое суток до этого мужчина отдыхал с друзьями в заведении, где и уснул. Работники ресторана помогли ему дойти до автомобиля. Эксперты признали, что вскоре Забеднов умер от сердечного приступа, а его тело пролежало в иномарке двое суток.

Не смогли следователи допросить и бывшего начальника РУБОП Москвы Юрия Данилова, который одобрил спецоперацию в «Кристалле». Он тоже умер. А следы генерала Александра Орлова затерялись где-то в Израиле.

Александр Горячев