Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в регионы

09.04.2020, 15:16, Новости дня

Программа вывозных рейсов из-за границы в регионы РФ не приостанавливались, заявили в пресс-службе Минтранса.

«Ссылка на мифические источники – это попытка высосать информацию из пальца. Например, уже завтра «Аэрофлот» должен доставить россиян с Пхукета сначала в Санкт-Петербург, а потом в Москву. Или Питер уже не российский регион?» – сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что вывозные рейсы из-за рубежа в российские регионы приостановлены.

Накануне сообщалось, что более 164,6 тыс. россиян вернулись с 20 марта в Россию на самолетах российских авиакомпаний.

Напомним, Минтранс предложил наделить Росавиацию полномочием согласовывать вывоз российских граждан из-за рубежа с помощью бизнес-джетов.