 

Стали известны условия Саудовской Аравии для сокращения добычи нефти

09.04.2020, 15:16, Новости дня

Саудовская Аравия может сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки, но только от уровня апреля, а не первого квартала 2020 года, пишут СМИ со ссылкой на источник, знакомый с позицией страны.

«Саудовская Аравия согласна на сокращение добычи в объеме до 4 млн баррелей в сутки, но только от своего рекордного уровня производства в 12,3 млн баррелей в сутки, достигнутого в апреле», – передает РИА «Новости» сообщение Reuters.

Россия заявляла, что готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами.

При этом Трамп заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, а потому американская сторона будет участвовать в скоординированном с другими странами сокращении добычи. А Саудовская Аравия захотела от РФ еще большего сокращения нефтедобычи, чем уровень, на который согласилась Москва.



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