Власти Москвы потратят почти 2 миллиарда рублей на дезинфекцию дорог

09.04.2020, 15:15, Новости дня

Государственное бюджетное учреждение “Автомобильные дороги” собирается закупить средства для дезинфекции дорог в Москве на сумму 1,9 миллиарда рублей. Данные о соответствующих тендерах появились на сайте госзакупок, их обнаружила Русская служба ВВС.

Информацию о закупках публиковали с 25 марта по 3 апреля, всего журналисты обнаружили больше десяти лотов. Ранее подобные крупные закупки дезинфицирующих средств не проводились. В документах нет подробностей о том, какое именно средство должны закупить, когда и как его будут использовать.

Ранее в ГБУ “Автомобильные дороги” рассказали о том, что дезинфекция дорог в столице России якобы проводится три раза в день. В работах задействованы более 5 тысяч единиц техники, которые используют дезинфицирующее средство, шампунь и воду для промывки фасадов, автомобильных знаков и дорог.

Мэрия Москвы 27 марта закупила бетонные бордюры на 3,2 миллиарда рублей, сообщила “Медуза”. После этого издание обнаружило, что ГБУ “Автомобильные дороги” собирается закупить еще больше гранитных бордюров – на 16 миллиардов 57 миллионов рублей. Источники мэрии сообщили изданию, что власти пытаются таким образом сэкономить.