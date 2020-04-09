Комаровский: Если бы я был президентом, у меня были бы все основания перед совестью закрыть эту позорную Академию медицинских наук Украины

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09.04.2020, 15:11, Новости дня

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что на месте президента Украины Владимира Зеленского закрыл бы Академию медицинских наук.

“Скажите, пожалуйста: какая роль Академии медицинских наук Украины в пропаганде, в борьбе с коронавирусом? Какая? …Если бы я был президентом, у меня бы сегодня были все основания перед совестью, моралью вообще закрыть эту позорную организацию. Потому что когда стране плохо, вот вам и надо быть рядом. И мы от вас сейчас должны… Вы же ученые, вы впереди планеты всей, вы на переднем крае. И вы нам должны сейчас всем дать и протоколы, и аргументы, и все-все. Но вы этого не сделаете”, – сказал врач.

По его словам, “сейчас эти ученые рекламируют фуфломицины”.

“Я же это вижу. Мне стыдно за это все. Но эти ученые сейчас будут доказывать, что это Комаровский шоумен, а они великие ученые. Только ученые – они уже уехали туда, где наука”, – объяснил Комаровский.

Комаровский: Ближайшие две недели будут решающими. Читайте полную версию интервью

На утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 умерли, а 45 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них 89 435 умерли, почти 337 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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