В Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта

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09.04.2020, 15:11, Новости дня

В Украине готовят запуск единого электронного билета на все виды транспорта. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Над запуском единого электронного билета SmartTicket работают Мининфраструктуры и госпредприятие “Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности”.

Единый электронный билет позволит пассажирам пользоваться железнодорожным, городским и авиатранспортом всех перевозчиков на территории Украины.

Также в ведомстве отметили развитие платежного сервиса PayGovUa.

“Мы хотим максимально подготовить инфраструктуру к полноценному функционированию после завершения карантина и используем все возможности “безопасной наличности”. Оплата услуг онлайн через платежную систему нашего партнера VISA станет более выгодной, чем наличная, как для перевозчиков, так и для пассажиров”, – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

18 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины заявил о намерении ввести электронные студенческие и ученические билеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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