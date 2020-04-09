 

Девять из 10 украинцев считают угрозу коронавируса реальной – опрос

09.04.2020, 15:10, Новости дня

Большинство граждан Украины считают угрозу пандемии коронавируса реальной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией “Нью Імідж Маркетинг Груп” по заказу Украинского института будущего.

Так, очень вероятной угрозу коронавирусной инфекции назвали 38% опрошенных, вероятной – 51%. Маловероятной угрозу болезни считают 9% респондентов, еще 2% заявили, что не видят угрозы в эпидемии.

Онлайн-опрос проводился с 3-го по 7 апреля среди 1243 верифицированных пользователей старше 18 лет. Теоретическая погрешность без учета дизайн-эффекта составляет 3,8% с вероятностью 0,95.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,49 млн, из них более 336 тыс. вылечились, 89 435 умерли. 

По состоянию на утро 9 апреля коронавирус в Украине подтвержден у 1892 человек, из которых 57 скончались, 45 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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