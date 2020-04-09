 

Конструкторы передадут армии РФ вертолеты Ми-28Н «суперохотники»

09.04.2020, 15:09, Разное

Армия РФ получит в скором времени в собственное распоряжение «суперохотников» обновленные вертолеты Ми-28Н. Воздушные машины станут отличаться иной оптикой и впечатляющим вооружением.
Через время стандартный Ми-28Н существенно изменят и переоборудуют для поставок в войска. Получившийся в результате вертолет можно назвать «суперохотником» из-за его более усиленного «зрения» и отличной эффективности. Боевая машина по плану должна подняться в воздух до начала осени нынешнего года, после чего стартует процедура переоснащения уже присутствующих в армии вертолетов. Находящиеся на вооружении машины будут еще больше опасными для оппонентов благодаря РЛС и оптической составляющей. Ми-28Н сумеет лучше выявлять цели как ночью, так и днем, а потом наводить на них дальнобойные ракеты. Его ударные возможности станут выше из-за использования новых боеголовок «Гермес-А», способных на дистанции двух десятков километров достигать соперника. Новая головка самонаведения поможет ракете настигать самостоятельно даже перемещающиеся объекты.

Также «Суперохотник» оснастят регулируемыми снарядами «Хризантема-В», которые дают возможность ликвидировать тяжелую технику. Вертолет при этом сможет по-прежнему применять массовые ракеты «Атака» и неуправляемые боеприпасы. Сооруженные с нуля машины получат от конструкторов двигатели ВК-2500П. Данная модернизация поможет увеличить скорость «суперохотника» на 13%



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