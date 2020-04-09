Минск попросил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом

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09.04.2020, 15:08, Новости дня

Россия получила обращения Белоруссии относительно оказания республике помощи в борьбе с распространением коронавируса, запрос находится на рассмотрении, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Да, такие обращения от белорусской стороны поступали. Мы их рассматриваем в духе союзнических и братских отношений между нашими странами», – передает ТАСС слова замминистра.

Кроме того, Руденко анонсировал заседание руководителей правительств стран СНГ, на котором обсудят проблемы борьбы с коронавирусом. Заседание запланировано на 29 мая.

«На 29 мая в Ташкенте намечено заседание Совета глав правительств СНГ. По инициативе Узбекистана в повестку дня включен вопрос об усилиях в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – отметил он.

Ранее РФ пообещала помощь Сербии в борьбе с коронавирусом. Кроме того, представитель ВОЗ отметили, что принимаемые Россией меры имеют огромное значение для обеспечения функционирования системы здравоохранения и защиты ее от перегрузки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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