 

Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом

09.04.2020, 15:08, Новости дня

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватными и сбалансированными, чтобы не навредить работе предприятий ОПК, сообщил президент Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», – приводит его слова ТАСС.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Йоханнес Бе завоевал золото чемпионата мира в масс-старте

26.02 / Киев ввел антидемпинговые пошлины на российские тросы и канаты

19.03 / Политика: Зачем Украина лжет о своих планах по “возвращению Крыма”

04.03 / Зеленский и Порошенко пообщались в парламенте

07.02 / «Меня оклеветали, унизили и оскорбили». Подозреваемый в убийстве ветеранов медбрат заявил о своей невиновности

22.02 / Работников морга в Санкт-Петербурге поздравили с 23 февраля стриптизом

11.02 / Ушел из жизни чемпион СССР в составе “Спартака” Рейнгольд

21.02 / Вопрос дня: Как увеличить себе пенсию?

07.02 / В Тюмени умершего младенца выбросили на помойку

25.03 / Эксперт: Коронавирус изменит мировую систему здравоохранения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска