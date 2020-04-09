При возгорании на нефтехимическом объекте под Самарой пострадали четыре человека

09.04.2020, 15:08, Новости дня

На открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области произошло возгорание, пострадали четыре человека, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в четверг в 15.40 (14.40 мск), на месте ЧП загорелась установка, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

«В результате пожара предварительно пострадало четыре человека, их осматривает скорая помощь», – уточнили в МЧС. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых на западе российской столицы были спасены 50 человек, погибли четверо. Еще 16 человек пострадали. Причиной пожара мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже.