Калужских призывников ждут в военкоматах через месяц

09.04.2020, 15:06, Новости дня

Калужских призывников ждут в военкоматах через месяц. Сейчас идет сбор необходимых документов, рассылаются повески. Медкомиссии откроются 6 мая, сообщает ГТРК "Калуга". Изменение срока весеннего призыва связано с распространением коронавирусной инфекции. Полсе 20 мая новобранцев начнут доставлять в части для прохождения службы.

Как рассказали на пресс-конференции в областном военкомате, всего в армию должны отправиться примерно тысяча новобранцев. В свою очередь, срок демобилизации солдат, заканчивающих службу, тоже может быть немного откорректирован.

Каждый призывник на сборных пунктах пройдет тест на COVID-19. Вцелом ни на географию службы, ни на условия ситуация с коронавирусом не повлияет. Призыв никто отменять не собирается, уточнили в военкомате.

По словам Сергея Кузьменкова, военного комиссара Калужской области, как раз армия является самым надежным местом, чтобы спрятаться от новой инфекции. Этому способствует строгий режим, регулярная дезинфекция и четкий контроль за состоянием военнослужащих.

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ГТРК "Калуга"