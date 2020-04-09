Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

09.04.2020, 15:06, Новости дня

Переговоры министров ОПЕК+ запанированы сегодня в 16:00 по мск в формате видеоконференции. До последнего момента идет обсуждение условий сокращения добычи нефти ради стабильных цен и спасения отрасли от кризиса.

Россия предложила сократить добычу нефти всеми странами ОПЕК+ и США на 10 миллионов баррелей в сутки. Теперь странам надо взять на себя обязательства-квоты сокращения. Вечером в среду официальный представитель министерства сообщил о возможности РФ обсуждать снижение своей добычи нефти на 14% от среднего уровня в первом квартале 2020 года, или на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

Саудовская Аравия рассчитывает, что РФ согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

"Вам [России] надо пойти на более глубокое сокращение", — сказал ТАСС источник, знающий позицию Саудовской Аравии. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал о готовности сократить добычу РФ на 2 миллиона баррелей в сутки.

Есть и другой спорный момент – уровень, по сравнению с которым надо сокращать добычу. 6 марта Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и объявила об увеличении добычи до 12,3 миллиона баррелей в сутки. Но по факту добыча не выросла, поскольку рынок был затоварен. Во время соглашения саудиты добывали не более 11 миллионов баррелей. Получается, что, если королевство будет сокращать добычу от 12,3 миллионов баррелей, то в реальности добыча Саудовской Аравии не изменится, а РФ – сократится.

Потому что РФ после приостановки сделки ОПЕК+ не увеличивала добычу нефти, а добывала согласно ранее утвержденной квоте ОПЕК+.

В марте РФ добывала около 11 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия – основной партнер РФ по истекшему 1 апреля соглашению ОПЕК+ стран, участвовавших в сокращении добычи ради стабильных цен.

США категорически не хотят участвовать в соглашении. Президент США Дональд Трамп заявил, что добыча в США сокращена автоматически – нефтяники сами пошли на это из-за падения цен. Естественное сокращение добычи нефти в США не может быть зачтено по международному соглашению о снижении добычи, сообщил днем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В случае если стороны не договорятся, рынку грозит новый обвал цен – в 2-3 раза, и сохранится нестабильность. При низких ценах сократятся инвестиции в нефтедобычу, а затем на рынке возникнет дефицит и цены нефти резко вырастут, нанеся новый удар по экономикам стран.

Саудовская Аравия – основной партнер РФ по истекшему 1 апреля соглашению ОПЕК+ стран, участвовавших в сокращении добычи ради стабильных цен.