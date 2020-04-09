В каршеринге разрешили передавать руль товарищу

09.04.2020, 15:06, Новости дня

До недавних пор передача управления автомобилем каршеринга другому лицу наказывалась гигантскими штрафами – от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от оператора. Одна из компаний решила изменить условия и разрешила пускать за руль другого человека.

В Яндекс.Драйве решили, что передавать руль другому лицу все-таки иногда можно и даже полезно. Например, когда автомобиль используется для длинной поездки, во время которой основной арендатор может устать. А еще пользователь может почувствовать недомогание. Раньше, чтобы продолжить движение, человеку приходилось завершать аренду, а находящемуся рядом – бронировать машину заново, что неудобно.

Теперь же в приложении Яндекс.Драйв появится новая опция – “Передать руль”. Она будет доступна в меню во время активной сессии поездки и позволить передать управление другому лицу по номеру телефона или QR-коду.

Важно, чтобы “принимающий” тоже был зарегистрирован в системе Яндекс.Драйв, а его текущий статус позволял совершать поездки на конкретной модели автомобиля. Аренда автомобиля для нового пользователя продолжится по действующему тарифу, который можно поменять на другой.

Интересно, что новая функция “Передать руль” по состоянию на 9 апреля доступна пока не всем пользователям Яндекс.Драйва, а лишь отдельным обладателям iOS после обновления приложения. В службе поддержки пользователям сообщают, что возможность откроется в ближайшее время.

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