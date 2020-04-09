Мнение: Путин и печенеги

09.04.2020, 14:54, Разное

Президент снова обратился к народонаселению по поводу коронавируса.

И сказал президент: «Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

Отдельным представителям народанаселения упоминание тюркоязычных печенегов и половцев не понравилось. Мне тоже. Можно подумать, что кроме печенгов да половцев никто больше не терзал Россию… Мог бы Путин, к примеру, и наполеоновских французев с гитлеровскими немцами вспомнить, а не только совсем стародавних тюркоязычных кочевников…

Или Путин намекнул, что коронавирус – как печенеги с половцами. Налетел, наураганит, но не задержится, не приживется в России?

В общем, я понял, что не понял Путина. Что он хотел сказать, вспомнив половцев и печенегов? Не мог же президент что-то брякнуть, не вкладывая в свои слова какого-то смысла? Или мог?