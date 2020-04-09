При взрыве в московском бизнес-центре пострадали два человека

09.04.2020, 14:53, Новости дня

В результате взрыва газового баллона в московском бизнес-центре «Панорама» пострадали два человека, сообщили в ГСУ СК по Москве.

«По предварительным данным, 9 апреля 2020 года при проведении строительных работ в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в городе Москве, произошел разрыв газового баллона, в результате которого пострадало два человека», – сообщается на сайте ведомства.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного ГСУ СК, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ГУ МЧС по Москве уточнили, что несущие конструкции бизнес-центра не повреждены.

«Предварительно, несущие конструкции не повреждены. Выбиты большое количество стекол и внутренние перегородки», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в четверг в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице в Москве произошел взрыв, строение расположено напротив посольства Словакии. Позже стало известно, что инцидент произошел во время ремонта бойлера.