Владимир Песков надел на совещание «блокатор вирусов»

09.04.2020, 14:53, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков пришел на совещание Владимира Путина с главами регионов с бейджем на груди, который называют блокатором вирусов. Специалисты не уверенны в эффективности данного средства защиты.

Во вторник, 7 апреля, состоялась интернет-конференция Владимира Путина с губернаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пребывал в администрации. Сотрудники СМИ заметили у него на пиджаке «блокатор вирусов», которые активно рекламируют сейчас на просторах Всемирной паутины как средство для обеззараживания воздуха, в частности от коронавирусной инфекции.

Сам Владимир Песков пояснил журналистам «ТАСС», что приобрел «блокатор вирусов» в аптеке. По его словам, цена данного средства защиты составляет около 700 рублей. Также государственный советник отметил, что производитель обещает активное подавление инфекций.

Внутри таких бейджев находится цеолит. Этот пористый материал выделяет газ диоксид хлора, чем и обеззараживает кубический метр воздуха вокруг себя. Специалисты не уверенны в эффективности таких средств защиты, ведь они еще не были полноценно исследованы.

Известно, что данный «блокатор вирусов» был разработан сотрудниками Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Однако они проводили тесты в закрытом стеклянном сосуде, а значит, в реальных условиях концентрация действующего вещества в воздухе будет значительно ниже.

Примечательно, что создатель уточняет о том, что данное средство защиты не тестировалось против коронавирусной инфекции. Несмотря на это потребители считают, что это панацея от абсолютно всех вирусов.