 

Владимир Песков надел на совещание «блокатор вирусов»

09.04.2020, 14:53, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков пришел на совещание Владимира Путина с главами регионов с бейджем на груди, который называют блокатором вирусов. Специалисты не уверенны в эффективности данного средства защиты.
Во вторник, 7 апреля, состоялась интернет-конференция Владимира Путина с губернаторами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пребывал в администрации. Сотрудники СМИ заметили у него на пиджаке «блокатор вирусов», которые активно рекламируют сейчас на просторах Всемирной паутины как средство для обеззараживания воздуха, в частности от коронавирусной инфекции.

Сам Владимир Песков пояснил журналистам «ТАСС», что приобрел «блокатор вирусов» в аптеке. По его словам, цена данного средства защиты составляет около 700 рублей. Также государственный советник отметил, что производитель обещает активное подавление инфекций.

Внутри таких бейджев находится цеолит. Этот пористый материал выделяет газ диоксид хлора, чем и обеззараживает кубический метр воздуха вокруг себя. Специалисты не уверенны в эффективности таких средств защиты, ведь они еще не были полноценно исследованы.

Известно, что данный «блокатор вирусов» был разработан сотрудниками Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Однако они проводили тесты в закрытом стеклянном сосуде, а значит, в реальных условиях концентрация действующего вещества в воздухе будет значительно ниже.

Примечательно, что создатель уточняет о том, что данное средство защиты не тестировалось против коронавирусной инфекции. Несмотря на это потребители считают, что это панацея от абсолютно всех вирусов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / «Муж и жена – одна сатана»: Бузову и Манукяна подозревают в тайной свадьбе

14.02 / Мнение: Зачем нужны поправки в Конституцию

29.03 / Королева в опасности, круг сужается: вслед за принцем Чарльзом COVID-19 обнаружили у лакея Елизаветы II

20.03 / Звезда «Человека-муравья» возмутила поклонников отношением к пандемии коронавируса

16.02 / Мнение: Что лучше: большая комната или маленькая квартира?

06.03 / Эксперты рассказали о пользе и вреде читдэя при диете

12.03 / Депутат Наталья Поклонская высказала свое мнение о подарках в Госдуме

14.03 / Депутаты рассмотрят поправку о выборах в Госдуму

03.04 / Мнение: Внезапный час расплаты: коронавирус и капитализм

06.04 / Учёные доказали эффективность ношения масок при пандемии COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска