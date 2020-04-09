 

В заседании ОПЕК+ решили участвовать не входящие в объединение страны

09.04.2020, 14:53, Новости дня

Не входящие в ОПЕК+ страны – Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго – подтвердили свое участие в заседании альянса, пока не было подтверждения от США, Канады, Бразилии и Великобритании, сообщил источник в одной из делегаций.

«Пока Канада, Бразилия, США, Великобритания не подтвердили свое участие. Но подтвердили Аргентина, Индонезия, Египет, Тринидад и Тобаго», – передает слова источника РИА «Новости».

Другой источник, знакомый со списком приглашенных на заседание стран, уточнил, что приглашения рассылались США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Аргентине, Колумбии, Египту, Индонезии, Норвегии, Тринидад и Тобаго, Эквадору и Чаду.

Переговоры министров ОПЕК+ запланированы на 16.00 мск в четверг. Россия выражала готовность пойти на сокращение добычи нефти, но только если это сделают страны ОПЕК и Соединенные Штаты.

В то же время американский президент Дональд Трамп заявил, что в США уже сократили объемы добычи нефти, поэтому Вашингтон не станет координировать этот вопрос с другими странами.



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